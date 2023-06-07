Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (07.06.2023)

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– Людям, які хочуть евакуюватися із підтоплених територій Херсонщини рятувальники нагадують алгоритм: зберіть тривожну валізу з найнеобхіднішим (грішми, документами), вимкніть електрику та газ, зачиніть вікна та двері у квартирі/будинку, по змозі важливі речі перенесіть на верхні поверхи. Потурбуйтеся про близьких, тварин та очікуйте на допомогу на підвищенні.

– Обміління Каховського водосховища, яке було джерелом охолодження Запорізької атомної електростанції, нині не несе прямої загрози ЗАЕС, про це в ефірі телемарафону заявив президент Енергоатому Петро Котін.

– У наступні 3-5 днів на Херсонщині та в підтоплених районах на Запоріжжі буде мор риби через падіння рівня води, попереджає штаб ліквідації наслідків підриву. Таку рибу не можна збирати і заборонено їсти у будь-якому вигляді.

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