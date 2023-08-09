Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (09.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Внаслідок обстрілу ворогом Миколаївки на Донеччині поранено трьох людей.

– Росіяни вдарили з артилерії по дитсадку у Херсоні.

– Грошові компенсації від держави отримають жителі Херсонщини, які втратили врожай через знищення росіянами Каховської ГЕС.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.