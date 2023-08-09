Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (09.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Внаслідок обстрілу ворогом Миколаївки на Донеччині поранено трьох людей.
– Росіяни вдарили з артилерії по дитсадку у Херсоні.
– Грошові компенсації від держави отримають жителі Херсонщини, які втратили врожай через знищення росіянами Каховської ГЕС.
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