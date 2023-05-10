Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (10.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Тисячі українців почали подавати заявки на грошову допомогу за програмою єВідновлення, яка запрацювала сьогодні.
– Херсонський обласний театр імені Миколи Куліша продовжує роботу на лінії фронту.
– На півночі Рівненської області в прикордонній смузі тракторист наїхав на міну і загинув.
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