Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (10.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Тисячі українців почали подавати заявки на грошову допомогу за програмою єВідновлення, яка запрацювала сьогодні.

– Херсонський обласний театр імені Миколи Куліша продовжує роботу на лінії фронту.

– На півночі Рівненської області в прикордонній смузі тракторист наїхав на міну і загинув.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.