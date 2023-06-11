Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (11.06.2023)

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– Близько пів години тому окупанти з реактивної артилерії обстріляли передмістя Харкова, селище Циркуни. Про це повідомив очільник місцевої військової адміністрації Микола Сікаленко.

– Кількома годинами раніше російська армія вдарила керованими авіабомбами по селищу Козацьке на Херсонщині.

– Ще дві якірні річкові міни, які викинуло на Чорноморське узбережжя, знешкодили рятувальники на Одещині, розповіла речниця об’єднаного командування Південь Наталя Гуменюк.

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