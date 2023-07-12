Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (12.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У Вільнюсі відбулося підписання спільної декларації країн Великої сімки, яка визначає формат і гарантії підтримки України з боку союзників.

– Сьогодні вдень у Запоріжжі під час повітряної тривоги стався потужний вибух. Поранень зазнали близько 10 людей, серед яких – є діти.

– Понад 24 тисячі українців вважають зниклими безвісти, з них 8 тисяч перебуває у російському полоні.

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