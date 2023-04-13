Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (13.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Рада ЄС затвердила надання 1 млрд євро на боєприпаси для України. За словами глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля, це лише перша частина обіцянки країн ЄС про надання Україні артилерійських снарядів.
– Швейцарія надала Україні новенькі карети швидкої допомоги! Швидкі вже прибули до Києва, а вже до Великодня їх направлять у постраждалі східні регіони України.
– Майже півтисячі корів евакуювали до Дніпропетровщини з Бахмутського молочного господарства. Вціліле поголів’я прихистив фермер. Він і надав транспорт, аби вивести корів з-під обстрілів.
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