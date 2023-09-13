Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (13.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– З липня Росія знищила вже 280 тисяч тон українського зерна.
– В силах Оборони Півдня розповіли деталі нічної атаки по портовій інфраструктурі Одещини.
– Болгарія готова зняти заборону на імпорт агропродукції з України.
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