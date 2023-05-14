Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.05.2023)

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– Сьогодні вдень на Харківщині через обстріли російської армії загинуло двоє людей. Окупанти обстріляли село Стариця Чугуївського району.

– Продовження у справі про гучне групове зґвалтування 14-річної дівчинки із закарпатського села Верхні Ворота— апеляційний суд вирішив не брати підозрюваних під варту.

– Сьогодні в Ужгороді день жалоби. Відповідне розпорядження підписав міський голова Богдан Андріїв, щоб вшанувати пам’ять полеглих героїв.

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