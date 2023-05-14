Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Сьогодні вдень на Харківщині через обстріли російської армії загинуло двоє людей. Окупанти обстріляли село Стариця Чугуївського району.
– Продовження у справі про гучне групове зґвалтування 14-річної дівчинки із закарпатського села Верхні Ворота— апеляційний суд вирішив не брати підозрюваних під варту.
– Сьогодні в Ужгороді день жалоби. Відповідне розпорядження підписав міський голова Богдан Андріїв, щоб вшанувати пам’ять полеглих героїв.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”