Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.06.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Українські воїни поступово просуваються на Бахмутському напрямку. Про це в ефірі телемарафону повідомив пресофіцер 26 артилерійської бригади Олег Калашніков.
– З деокупованих селищ на Донеччині евакуювали 30 людей, повідомив очільник Донецької області Павло Кириленко. Евакуйованим надають медичну, психологічну допомогу та продукти.
– Після підриву Каховської ГЕС Одеса на рік може забути про курортний сезон через токсичні речовини, які потрапляють у воду та накопичуються на дні й у морських організмах.
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