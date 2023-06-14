Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.06.2023)

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– Українські воїни поступово просуваються на Бахмутському напрямку. Про це в ефірі телемарафону повідомив пресофіцер 26 артилерійської бригади Олег Калашніков.

– З деокупованих селищ на Донеччині евакуювали 30 людей, повідомив очільник Донецької області Павло Кириленко. Евакуйованим надають медичну, психологічну допомогу та продукти.

– Після підриву Каховської ГЕС Одеса на рік може забути про курортний сезон через токсичні речовини, які потрапляють у воду та накопичуються на дні й у морських організмах.

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