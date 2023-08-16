Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (16.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– О четвертій дня ворог завдав удару по населених пунктах Харківського, Куп‘янського та Чугуївського районів.

– Після деокупації Запорізької АЕС, Києву знадобиться тривалий час, аби відновити роботу станції у штатному режимі.

– Росія може влаштувати провокацію на Курській атомній електростанції, щоб звинуватити Україну – Юсов.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.