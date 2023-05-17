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Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (17.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сили оборони просунулися ще на пів кілометра на різних напрямках біля Бахмута, про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

– Зернова угода продовжена ще на два місяці, про це щойно повідомив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

– Засідання по справі Князєва призначене на завтра. Ексголові Верховного Суду вже оголосили підозру, йому загрожує 12 років в’язниці із конфіскацією майна.

Факти ICTV
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