Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (17.05.2023)

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– Сили оборони просунулися ще на пів кілометра на різних напрямках біля Бахмута, про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

– Зернова угода продовжена ще на два місяці, про це щойно повідомив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

– Засідання по справі Князєва призначене на завтра. Ексголові Верховного Суду вже оголосили підозру, йому загрожує 12 років в’язниці із конфіскацією майна.

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