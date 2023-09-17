Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (17.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Викрадений окупантами мер Херсона Ігор Колихаєв перебуває у статусі полоненого.

– 17 вересня в Україні відзначають День рятувальника.

– У Томиній Балці на Херсонщині під час російського обстрілу загинув літній чоловік.

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