Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (17.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Викрадений окупантами мер Херсона Ігор Колихаєв перебуває у статусі полоненого.
– 17 вересня в Україні відзначають День рятувальника.
– У Томиній Балці на Херсонщині під час російського обстрілу загинув літній чоловік.
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