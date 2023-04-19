Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (19.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.04.2023.
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Херсонщина надалі потерпає від обстрілів росіян. За минулу добу ворог майже 80 разів бив по деокупованій частині області.
- Фахівці Міноборони Британії впевнені у тому, що численні інформаційні вкиди у мережу та ЗМІ — це частина російської пропаганди, якою ворог воює проти нас.
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