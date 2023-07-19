Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (19.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Окупанти планують чергові провокації на території запорізької атомної електростанції.

– Під час атаки дронами-камікадзе цієї ночі здригнувся Херсон. Зафіксовано влучання у Шуменському мікрорайоні.

– Український контрнаступ триває. ЗСУ продовжують просуватися вперед на південь від міста Бахмут та закріплюються на нових рубежах.

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