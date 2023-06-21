Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (21.06.2023)

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– Німеччина надасть Україні ще понад €380 мільйонів на гуманітарну допомогу, а Франція 40 мільйонів для цьогорічної реконструкції. Про це заявили міністерки закордонних справ двох країн Анналена Бербок та Катрін Колонна на міжнародній конференції з післявоєнного відновлення України.

– П’ять пріоритетів відбудови озвучив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на конференції з відновлення України в Лондоні. Це енергетика, гуманітарне розмінування, житло, критична та соціальна інфраструктура, підтримка економіки.

– Посли Європейського Союзу узгодили 11 пакет санкцій проти Росії, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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