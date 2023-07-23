Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (23.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росія почала вивчати стан енергетичної інфраструктури України. Не виключено, що країна-агресор готується повторити атаки на наші енергетичні об’єкти.

– Під час нічної атаки Росії на Одесу загинув 49-річний чоловік. 22 людини, зокрема четверо дітей, отримали поранення.

– За минулу добу на різних ділянках фронту відбулося близько 40 бойових зіткнень.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.