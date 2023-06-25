Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (25.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Під Бахмутом бійці 3 окремої штурмової бригади прорвали лінію оборони противника;

– Військовополонений з окупованої Горлівки Донецької області розповів про погане забезпечення окупаційної армії;

– Команда благодійників зі США Help heroes of Ukraine прилетіла в Україну, щоб на власні очі побачити жахіття війни.

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