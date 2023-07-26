Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (26.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сили оборони України мають успіхи в районі села Старомайорське на Донеччині.

– Українські оборонці продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де поступово просуваються вперед.

– Росіяни готуються до ураження цивільних суден у Чорному морі. Про це сьогодні заявили в українському Міноборони.

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