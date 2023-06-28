Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (28.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Через підрив чонгарських мостів, росіяни удвічі повільніше переправляють техніку та боєприпаси. Про це розповідає Міноборони Британії.

– Свою ділянку фронту під окупованою Горлівкою тримає славнозвісна 24-та бригада імені Короля Данила, яка захищала Луганщину від початку повномасштабного вторгнення. Після боїв за місто, росіяни повернули свої залучені там підрозділи назад під Горлівку і тепер обстріли посилилися, кажуть королівські піхотинці.

– В Україні з неанонсованим візитом – одразу два Президенти. Глава Польщі Анджей Дуда і очільник Литви Гітанас Науседа. Вони зустрічалися з Володимиром Зеленським на заходах, присвячених 27-річниці Конституції України.

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