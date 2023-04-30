Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сьогодні – День прикордонника. Президент Володимир Зеленський привітав охоронців кордону з професійним святом та вручив їм державні нагороди. Він нагадав: за час оборони від російської агресії понад 2 тисячі воїни-прикордонники відзначені державними нагородами, із них 11 – званням Герой України.

– В Умані сьогодні ховають перших п’ятьох загиблих внаслідок влучання російської ракети у дев’ятиповерхівку. Під’їзд, у якому мирно спали люди, знищено вщент. Напередодні увечері рятувальники завершили пошукову операцію.

– 331 удар завдали окупанти на Бахмутському напрямку, і це тільки за минулу добу. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його даними, у найгарячішій точці фронту за вчора зафіксовано 30 бойових зіткнень. Ворог втратив 93 бійці загиблими та понад сотню пораненими.

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