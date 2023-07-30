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Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росіяни обстріляли Берислав на Херсонщині.

– Літній чоловік зазнав травм в результаті ранкового ворожого обстрілу Вовчанська, що на Харківщині.

– На окупованій ЗАЕС окупанти перевели четвертий енергоблок у режим “гарячого зупину”.

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