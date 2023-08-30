Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Вночі країна-агресорка зазнала найбільшої атаки дронів. Вибухи пролунали у Псковській, Брянській, Орловській, Рязанській, Московській та Калузькій областях.

– Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг обговорили необхідні кроки для вступу України в НАТО під час телефонної розмови.

– ГУР отримало спецавтівку для виконання особливих засекречених завдань.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.