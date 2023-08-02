Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (02.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Росія вивела в Чорне море ще два носії крилатих ракет – підводний і надводний.
– Цієї ночі росіяни застосували нову тактику пусків ударних дронів.
– НАТО вперше прокоментували порушення кордону Польщі білоруськими гелікоптерами.
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