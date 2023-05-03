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Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт

Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (03.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Україна отримає сучасні західні літаки після успішних наступальних дій, – у цьому переконаний президент Володимир Зеленський. Про це він заявив під час зустрічі з лідером Фінляндії Саулі Нііністьо.

– Ознакою того, що Росія готує масштабний теракт, Михайло Подоляк назвав затримання у Криму великої групи начебто диверсантів.

– Служба безпеки України викрила ще одного поплічника держави-агресора. Цього разу це мешканець столиці, який на початку великої війни збирав інформацію про місця базування Сил оборони у Києві та передавав їх через телеграм-канали російській армії.

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