Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (03.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– У Чорному морі ЗСУ знищили ворожий катер Тунець під час спроби висадки окупантів.
– Росія скинула на селище Бургунка, що на Херсонщині, чотири авіабомби.
– Вдень на Донеччині росіяни обстріляли житлові квартали трьох населених пунктів.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.