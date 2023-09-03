Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (03.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У Чорному морі ЗСУ знищили ворожий катер Тунець під час спроби висадки окупантів.

– Росія скинула на селище Бургунка, що на Херсонщині, чотири авіабомби.

– Вдень на Донеччині росіяни обстріляли житлові квартали трьох населених пунктів.

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