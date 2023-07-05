Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (05.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На тимчасово окупованих територіях – сезон цвітіння бавовни у розпалі. Центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив про успішне знищення військового інфраструктурного об’єкта на околицях тимчасово-окупованого Дебальцево.

– Українські сили оборони продовжують активно розбивати південні та північні фланги біля Бахмута. У районі Кліщіївки армійці мають певний успіх.

– Українські стрибуни та стрибунки у воду наприкінці червня виграли медальний залік на Європейських іграх-2023 у Кракові та привезли до України 4 золота та 1 срібло.

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