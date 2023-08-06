Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (06.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Окупаційна влада Криму підтвердила ракетний удар по Чонгарському мосту.
– Під час ліквідації наслідків нічної масштабної атаки на Хмельниччину загинув рятувальник Сергій Лисюк.
– Сьогодні роковини атомного бомбардування Хіросіми. З дня трагедії минуло 78 років.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.