Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (06.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– У Костянтинівці тривають пошукові роботи, під завалами ще можуть бути люди.
– Сполучені Штати бачать прогрес у контрнаступі і хочуть переконатися, що Україна має все необхідне.
– Парламент призначив колишнього очільника Донеччини Павла Кириленка главою Антимонопольного комітету.
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