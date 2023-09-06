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Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (06.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У Костянтинівці тривають пошукові роботи, під завалами ще можуть бути люди.

– Сполучені Штати бачать прогрес у контрнаступі і хочуть переконатися, що Україна має все необхідне.

– Парламент призначив колишнього очільника Донеччини Павла Кириленка главою Антимонопольного комітету.

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