Відео
Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Некоректно порівнювати атаку дронів на Москву та обстріли РФ України – речник генсека ООН
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Орест Дрималовський

Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (07.06.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росіяни забороняють виїжджати людям із затоплених населених пунктів окупованого лівобережжя Херсонщини навіть власним транспортом. Про це в ефірі Єдиного марафону заявила керівниця Олешківської військової адміністрації Тетяна Гасаненко.

– В Україні судитимуть 7 бойовиків з так званої ДНР, які штурмували позиції українських військових на Сході України.

– Від 5 до 15 кілометрів росіянам довелося відвести свої війська на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

 

Факти ICTV
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Швидкі, смертоносні та універсальні: чому F-16 не просто потужні, а й особливі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (07.06.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (07.06.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (26.05.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (07.06.2023)
Із замурованими виходами: що побачила перевірка укриттів у Києві
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (07.06.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (31.05.2023)
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (07.06.2023)
Більше відео
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (07.06.2023)
Суспільство Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (07.06.2023)
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь