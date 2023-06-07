Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (07.06.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росіяни забороняють виїжджати людям із затоплених населених пунктів окупованого лівобережжя Херсонщини навіть власним транспортом. Про це в ефірі Єдиного марафону заявила керівниця Олешківської військової адміністрації Тетяна Гасаненко.

– В Україні судитимуть 7 бойовиків з так званої ДНР, які штурмували позиції українських військових на Сході України.

– Від 5 до 15 кілометрів росіянам довелося відвести свої війська на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.