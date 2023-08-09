Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Російські окупанти створили ударне угруповання із восьми штурмових загонів Шторм-Z і обрали головним напрямком для наступу Куп’янський.
– На українських заправках продовжує дорожчати пальне.
– Чиновнику Міністерства оборони оголосили про підозру.
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