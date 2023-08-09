Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.08.2023)

Удар авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: що відомо

Вибухнув у руках: на Харківщині 11-річна дівчинка загинула через планшет

Тривогу не оголошували: у Києві на лівому березі пролунав вибух

Потужна пожежа на елеваторі: що відомо про три серії обстрілів Хмельницької області

Основа мирної угоди. Учасники саміту у Джидді домовились про повагу до цілісності української території – ЗМІ