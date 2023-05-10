Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (10.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– На 13 млн євро надали допомоги Україні французькі доброчинці.
– Варшава офіційно змінила назву російського міста Калінінград, яке дісталося СРСР після Другої світової війни.
– Українські захисники взяли в полон окупанта завдяки ударному безпілотнику.
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