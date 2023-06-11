Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (11.06.2023)

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– Щойно стало відомо, що росіяни обстріляли човен з людьми, які евакуйовувались з лівого берега Херсонщини. 6 поранених доправили до лікарні у Херсоні. Про це повідомив курівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– За кожні окуповані пів метра Бахмута Росія втрачала одного свого військового, вбитим або пораненим. Такий розрахунок наводить Міністерство оборони Британії.

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