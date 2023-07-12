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Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (12.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Близко опівдня в спальному районі Запоріжжя, у парку відпочинку, пролунав потужний вибух. Станом на зараз постраждалих вже 18, серед них – 6 діти.

– Російські війська вночі із “Градів” обстріляли житлові райони Торецька на Донеччині. Внаслідок чого постраждала 1 людина.

– У Вільнюсі розпочалася зустріч Володимира Зеленського з Джо Байденом. Головні теми – зброя для поля бою, спільна робота для наближення України до НАТО та гарантії безпеки для нашої держави.

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