Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (13.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Під Харковом у селі Лук’янка на ворожій міні підірвався 28-річний тракторист. У критичному стані його доставили до лікарні.
– У Бухаресті триває Перша Чорноморська безпекова конференція. Її організувала Україна та Румунія в рамках роботи Міжнародної Кримської платформи.
– Рашисти намагаються розпалити релігійний скандал в ісламській спільноті. З початку березня в мережі почали з’являтися провокативні відео, які дискредитують українських військових.
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