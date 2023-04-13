Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (13.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Під Харковом у селі Лук’янка на ворожій міні підірвався 28-річний тракторист. У критичному стані його доставили до лікарні.

– У Бухаресті триває Перша Чорноморська безпекова конференція. Її організувала Україна та Румунія в рамках роботи Міжнародної Кримської платформи.

– Рашисти намагаються розпалити релігійний скандал в ісламській спільноті. З початку березня в мережі почали з’являтися провокативні відео, які дискредитують українських військових.

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