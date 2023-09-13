Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (13.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Двоє волонтерів та місцева жителька постраждали внаслідок удару по селу Зміївка на Херсонщині.

– ГУР підтвердило: внаслідок нічної атаки по судноремонтному заводу в Севастополі суттєво пошкоджено носій Калібрів – підводний човен “Ростов-на-Дону” і великий десантний корабель “Мінськ”.

– Воїни 3 полку Сил Спецоперацій знищили на Бахмутському напрямку російський пункт управління.

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