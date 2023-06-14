Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (14.06.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Окупанти не дають Україні вивести 5 енергоблок ЗАЕС у режим холодного зупину, про це повідомили в Держатомрегулювання.
– Росія найбільша загроза для миру в найближчому майбутньому – таке формулювання прописали у стратегії національної безпеки Німеччини. Документ сьогодні представив німецький уряд.
– Сенатор США заблокував продаж систем HIMARS Угорщині через позицію щодо вступу Швеції в НАТО.
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