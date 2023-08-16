Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (16.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– ЗСУ звільнили селище Урожайне на Донеччині.

– Рух росіян через тимчасово окупований Маріуполь у бік Бердянська сповільнився, але не зупинився.

– Вночі російські окупанти двічі атакували Одещину ударними безпілотниками.11 вдалося знищити нашій ППО.

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