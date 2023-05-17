Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (17.05.2023)

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– Після звільнення від окупантів 20 квадратних кілометрів території у передмісті Бахмута українські оборонці продовжують рухатися далі.

– Внаслідок ворожого обстрілу селища Зеленівка на Херсонщині загинула дитина. Батько приніс її до лікарні на руках. Як повідомили в Офісі президента, обстріл з боку російської армії застав мирних жителів біля магазину.

– СБУ затримала медсестру, яку під час окупації Херсону була завербована кадровим співробітником ФСБ. Окрім даних військових, які проходили лікування, російська агентка передавала ворогу наслідки обстрілів та місця базування військових.

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