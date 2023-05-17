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Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (17.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Після звільнення від окупантів 20 квадратних кілометрів території у передмісті Бахмута українські оборонці продовжують рухатися далі.

– Внаслідок ворожого обстрілу селища Зеленівка на Херсонщині загинула дитина. Батько приніс її до лікарні на руках. Як повідомили в Офісі президента, обстріл з боку російської армії застав мирних жителів біля магазину.

– СБУ затримала медсестру, яку під час окупації Херсону була завербована кадровим співробітником ФСБ. Окрім даних військових, які проходили лікування, російська агентка передавала ворогу наслідки обстрілів та місця базування військових.

Факти ICTV
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