Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (17.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– У Кліщіївці ведуться активні штурмові дії. Про це повідомили у пресслужбі штурмової бригади Нацполіції Лють.
– За останні два місяці кількість ворожих обстрілів по Одещині збільшилась у п’ять разів.
– Канада виділить 25 млн доларів для посилення ППО України.
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