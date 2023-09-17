Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (17.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У Кліщіївці ведуться активні штурмові дії. Про це повідомили у пресслужбі штурмової бригади Нацполіції Лють.

– За останні два місяці кількість ворожих обстрілів по Одещині збільшилась у п’ять разів.

– Канада виділить 25 млн доларів для посилення ППО України.

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