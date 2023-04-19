Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (19.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.04.2023.
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Російська армія обстріляла автобусний парк у Херсоні. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені автобуси. Дивом минулося без загиблих та поранених.
- Зенітно-ракетні комплекси Patriot прибули до України. Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у Twitter.
- Українські захисники ліквідували російську бронетехніку в районі Авдіївки завдяки саморобному дрону-камікадзе.
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