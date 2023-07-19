Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (19.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росіяни обстріляли садове товариство у селі Іванівка на Херсонщині.

– На відновлення портової інфраструктури та зернових терміналів, які росіяни атакували цієї ночі на Одещині, піде не менше року.

– На Мелітопольському напрямку українські ударні підрозділи уже просунулись подекуди більш як на кілометр уздовж лінії фронту.

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