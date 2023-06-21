Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (21.06.2023)

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– На Мелітопольському та Бердянському напрямках упродовж доби Сили оборони мали частковий успіх та закріпились на досягнутих рубежах, заявили в Міноборони.

– Прогрес контрнаступу повільніший, ніж хотілося б, але це не голлівудський фільм, – так Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті міжнародним журналістам.

– Україні потрібні винищувачі F-16 насамперед, аби повністю закрити небо від російського залізяччя. Бо радянські системи й літаки, які в нас є повністю з цим не впораються, заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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