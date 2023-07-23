Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (23.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– За минулу добу від російських обстрілів загинули 10 цивільних українців.
– Внаслідок сьогоднішнього нічного обстрілу Одеси загинув 49-річний охоронець ресторану, 3 постраждалих досі в лікарні, серед них – сімнадцятилітній хлопець.
– Через відмову співпрацювати – окупанти посилили репресії проти українського персоналу Запорізької атомної електростанції.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.