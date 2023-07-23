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Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (23.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– За минулу добу від російських обстрілів загинули 10 цивільних українців.

– Внаслідок сьогоднішнього нічного обстрілу Одеси загинув 49-річний охоронець ресторану, 3 постраждалих досі в лікарні, серед них – сімнадцятилітній хлопець.

– Через відмову співпрацювати – окупанти посилили репресії проти українського персоналу Запорізької атомної електростанції.

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