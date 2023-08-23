Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (23.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
00:00 – початок випуску
– У Києві завершився третій саміт Кримської платформи.
– В українській розвідці підтвердили операцію, внаслідок якої російський вертоліт добровільно сів на нашому аеродромі.
– Рятувальники завершили операцію із розбору завалів школи у Ромнах на Сумщині.
08:25 – пресконференція президента України Володимира Зеленського
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