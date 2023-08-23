Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (23.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

00:00 – початок випуску

– У Києві завершився третій саміт Кримської платформи.

– В українській розвідці підтвердили операцію, внаслідок якої російський вертоліт добровільно сів на нашому аеродромі.

– Рятувальники завершили операцію із розбору завалів школи у Ромнах на Сумщині.

08:25 – пресконференція президента України Володимира Зеленського

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