Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (25.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У Києві сьогодні завершується Книжковий арсенал;

– Вже рік, як Україна отримала перші реактивні системи залпового вогню HIMARS;

– Що відчуває боєць під час штурму та що робити, коли поранило побратима, а треба продовжувати бій?

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