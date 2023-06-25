Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (25.06.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– У Києві сьогодні завершується Книжковий арсенал;
– Вже рік, як Україна отримала перші реактивні системи залпового вогню HIMARS;
– Що відчуває боєць під час штурму та що робити, коли поранило побратима, а треба продовжувати бій?
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