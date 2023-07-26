Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (26.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росіяни почали самостійно виготовляти Шахеди.

– 1700 нових безпілотників поповнять армію дронів і візьмуть участь у контрнаступі.

– На Харківщині викрили зрадницю-поліцейську. Обласна прокуратура заочно повідомила їй про підозру.

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