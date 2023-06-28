Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (28.06.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Пошукова операція у Краматорську ще триває. Рятувальники двома кранами підіймають перекриття, яке завалилося після удару Іскандером учора ввечері. Ресторан у центрі міста росіяни обстріляли навмисне. Це підтвердив затриманий корегувальник.
– Комбайн підірвався на міні у селі Чкалове, що на Херсонщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Від детонації вибухівки постраждали двоє чоловіків, які виконували польові роботи.
– На Херсонщині продовжують ліквідовувати наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС. На сьогодні розмінували понад 700 гектарів території, з них більше половини – це мікрорайон Острів у Херсоні.