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Орест Дрималовський

Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сьогодні близько 11 години ранку росіяни обстріляли центр Авдіївки, влучили у багатоквартирні будинки. Інформації про постраждалих поки немає. А близько півночі окупанти випустили по Краматорську п’ять ракет. На щастя, минулося без постраждалих.

– Напередодні під Бахмутом під час виконання бойового завдання героїчно загинув молодший лейтенант Володимир Мукан. Йому було 35 років. Він відомий українцям за одним із перших ютуб каналів українською про автомобілі та був одним із організаторів щорічних виставок вінтажних автівок Олд Кар Ленд. Доброзичливий, легкий у спілкуванні, з хорошим почуттям гумору. Від початку війни пішов добровольцем, бо як зізнався, інакше не знав, що скаже своїм двом синам після війни.

– Понад 700 азовців досі в полоні. В Івано-Франківську родичі бійців, які героїчно боронили від російських військ Маріуполь, вийшли на вулиці, аби нагадати насамперед світові, що майже рік у руках росіян перебувають бійці-герої.

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