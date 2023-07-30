Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Костянтинівка на Донеччині знову під ударом ворога. Про це повідомили у військовій адміністрації міста.

– Ворожа армія втратила дві роти солдатів і купу техніки на Таврійському напрямку.

– За інформацією ДСНС під завалами в Сумах людей немає.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.