Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Костянтинівка на Донеччині знову під ударом ворога. Про це повідомили у військовій адміністрації міста.
– Ворожа армія втратила дві роти солдатів і купу техніки на Таврійському напрямку.
– За інформацією ДСНС під завалами в Сумах людей немає.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.