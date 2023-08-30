Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На Київщині уламки ракет та Шахедів пошкодили 17 приватних будинків, чотири квартири, шкільний заклад та адмінбудівлю.

– У Полтаві затримали провокатора, який публічно ображав бійців ЗСУ.

– Цієї ночі вибухи чули у Псковській, Брянській, Орловській, Рязанській, Московській та Калузькій областях Росії.

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